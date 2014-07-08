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Gaziantep'te evlerde kalan Suriyeliler kampa yerleştirilecek

Sosyal desteğe ihtiyaç duyan veya kent yaşam kültürüne adapte olamayan Suriyeliler için İslahiye ilçesinde 20 bin kişi kapasiteli çadır kent kurulacak

08 Temmuz 2014 21:01

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'de 4'üncü yılına giren iç savaşın sınıra yakın olması nedeniyle Gaziantep'i çok etkilediğini söyledi. Şahin, sığınmacıların bir bölümünün çadır ve konteyner kentlerde barındığını vurgulayarak, evlerde yaşayan 20 bin Suriyeli’nin daha önümüzdeki günlerde kampa yerleştirileceğini belirtti.  

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sığınmacıların bir bölümünün çadır ve konteyner kentlerde barındığını vurgulayan Şahin, "Kampların kendi içinde çalışan iyi bir model olduğunu düşünüyorum. Sağlıktan güvenliğe kadar sistem çalışıyor ancak şehrin içine dönüp baktığımızda her kesimden insanlar var. Dolayısıyla bunların her birinin kente yansıması farklı oluyor. Ekonomik olarak güçlü olanların sistemin içine girmesi daha yönetilebilir bir konu. Özellikle sosyal yardıma muhtaç, mağdur, yaşlı, engelli, çocuk ve kadınların desteğe ihtiyacı var. Bu grupta olanların kendi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini etkilediğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla bunların bir kampa yerleştirilmesi noktasında gerekli girişimde bulunduk" dedi.

Konuyla ilgili İslahiye ilçesine çadır kent kurulmasına karar verildiğini anımsatan Şahin, evlerde barınan 20 bin kişinin önümüzdeki günlerde kampa yerleştireceğini ifade etti. İnsanlarımızın şikayetlerine neden olan bu sorunun bir bölümü giderileceğine inandığın anlatan Şahin, "Tüm stratejimizi vatandaşımızı memnun etmek üzerine hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Fatma Şahin, kamplarda daha rahat yaşayacak olan bu misafirlerin yeniden kente dönüş yapmak istemeyeceğini belirtti.

 

Ek ödenek talebi

 

Kentte yaşayan yaklaşık 220 bin Suriyeli'nin belediyelere maddi anlamda yük getirdiğini dile getiren Şahin, "Aslında bu büyük bir hizmet. Bunun nasıl yönetileceği konusunda adım atılması gerekiyor. Aynı kaynakla daha fazla insana aynı hizmeti sunmak uzun vadede zor gözüküyor. Bunu başarmak için kaynakların artması lazım. İhtiyaçlarımızın karşılanması amacıyla Gaziantep Valiliği aracılığıyla İçişleri Bakanlığına talepte bulunduk" dedi.

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