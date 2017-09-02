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Gaziantep'te ev yangını

Muatafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, iki katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

02 Eylül 2017 23:20

Muatafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, iki katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Akyol Mahallesi Çırçır Sokak\'ta bugün akşam saatlerinde iki katlı müstakil bir evin üst katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Olay sırasında evde kimse bulunmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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