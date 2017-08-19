Gaziantep'te Dünya İnsan Günü etkinlği

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Kızılayı tarafından 19 Ağustos Dünya İnsan Günü dolayısıyla Gaziantep\'te etkinlik düzenlendi.

Tarihi Hışvahan\'da düzenlenen etkinlikte Suriye’deki kamplarda kalan mülteci çocukların ellerini boyayarak basmasıyla hazırladığı pankart, Kızılay çadırı ve yapılan yardım kutuları sergilendi. Katar ve Dünya Sağlık Örgütü\'nün standının da yer aldığı etkinliğe Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, OCHA İnsanı Yardım Koordinasyonu Ofis Başkanı Trond Jensen ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep\'in, Türkiye’deki 3 milyon Suriyelinin 400 binini ağırladığını söyledi. Cerablus ve El- Bab’da yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Halil Uyumaz, \"Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, gücümüzün yettiği kadar Suriyeli kardeşlerimize, misafirlerimize yardımcı olacağız. Bunların barınma, sağlık, eğitim ve diğer temel giderlerini karşılamaya çalışıyoruz. Sadece Gaziantep’te şuan 70 bin öğrenciyi okutuyoruz. Aynı hizmetleri Cereblus ve El-Bab’a da götürüyoruz. Bu konuda başta Kızılay ve AFAD olmak üzere tüm STK’lara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlara yardımcı olmak gönül işidir, STK’larımızın hepsi gönüllü olarak hizmet veriyorlar\" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, Kızılay olarak çalışma imkanı buldukları her yerde öncelikli görevlerinin insan acısını indirmek olduğunu söyledi. Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Kuru cümlelerin ardına sığınıp yaşanan dramları gölgelemek istemem. Rakamların ardına geçip insan hayatını istatistiksel bir tabloya dönüştürmeyi de arzu etmem. Beşeri ve maddi kapasitenin geliştirilmesi bu gayemize hizmet ediyor. Sivillerin hedef olmadığından hareket ederek milyonlarca Suriyeliye Türkiye sınırları içinde tarihte eşi görülmemiş bir seferberlikle hizmet veriyoruz. Aynı zamanda insani yardım sektörünün de rüştünü ispat ettiği büyük bir sınav anlamına geliyor bu kriz. Memnuniyetle görüyoruz ki Kızılay ve UNOCHA tek bir kurum gibi olarak hareket ediyor. Geçmişte dile getirilen hantal insani yardım sektörü algısı yerini çevik bir görünüme bırakıyorum.\"

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