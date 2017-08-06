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Gaziantep'te çöp kutusunda mühimmat bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri otogara giriş ve çıkışları kapatarak çevreyi güvene aldı

06 Ağustos 2017 19:20

Gaziantep'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular çöp kovasının içinde askeri malzeme görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri otogara giriş ve çıkışları kapatarak çevre güvene aldı.

Bomba imha uzmanları tarafından açılan poşette, bomba atar tüfeğine ait mühimmat, roket mermisi motoru ve 6 boş uçaksavar mermisi kovanı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, otogarın güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Olay yerindeki incelemeni ardından otogara giriş çıkışlar yeniden açıldı.

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