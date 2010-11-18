-GAZİANTEP'TE CİNAYET: 3 ÖLÜ GAZİANTEP (A.A) - 18.11.2010 - Gaziantep'te, bir kişi 2 kızı ile evdeki misafiri tabanca ile vurarak öldürdü, eşini ağır yaraladı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mehmet Kılıç (60), İncilikaya Mahallesi 85 Nolu Sokak'taki evlerinde kavga ettiği kızları Sevgi Kılıç (20), Ayşe Kılıç (21), eşi Bedriye Kılıç (55) ile misafirleri Mehmet Taşdemir'e (25) tabanca ile ateş etti. Sevgi Kılıç, Ayşe Kılıç ile Mehmet Taşdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Sırtından ağır yaralanan Bedriye Kılıç ise kaldırıldığı Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Kavga sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri, Mehmet Kılıç'ı gözaltına aldı. Zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı, evdeki yatakların arasına gizlediği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği evin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Cenazeler, Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Kılıç'ın İncilikaya Mahallesi'ne 6 ay önce taşındığı ve triptör (sepetli motosiklet) ile sebze meyve satışı yaparak geçimini sağladığı bildirildi, cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediği iddia edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, hastanede tedavi altında bulunan Bedriye Kılıç'ın da hayati tehlikesinin bulunduğunu belirttiler.