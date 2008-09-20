Gaziantep'te bulgur izdihamı

Dün Türkiye’de hiç de şahit olmak istemediğimiz iki benzer manzarayla Şanlıurfa ve Gaziantep’te karşılaştık. Şanlıurfa’da Yoksulluk ve İşsizlikle Mücadele Derneği'nce dağıtılan battaniyelerden almak isteyenler izdihama neden olurken, Gaziantep’te de 10 kilogram bulgur için insanlar birbirini ezdi.



Gaziantep’te, 67 yaşındaki tüccar Hacı Mehmet Tunalı tarafından dağıtılan 16 YTL tutarındaki 10 kilogramlık bulgur paketlerinden almak isteyen kadınlar, izdihama yol açtı. Bulgur dağıtımının yapıldığı küçük dükkana akın eden kadınlardan bazıları boğulma tehlikesi geçirirken, dışarıda kalanlar ise içeri girmek için birbirini ezdi.



150 kişiye verecekti



Ramazan ayında 1.5 ton bulgur dağıtma kararı alan tüccar Tunalı, kilogramı 1.6 YTL’den satılan bulguru 10’ar kilogramlık paketler halinde 150 kişiye dağıtacağını açıkladı. Tunalı, dün öğle saatlerinde Kepenek Mahallesi’nde bulunan kendisine ait küçük bir dükkanda dağıtıma başladı. Bulgur dağıtımının yapıldığını duyan yüzlerce kadın Tunalı’nın dükkanının önünde toplandı. İki kapısı bulunan dükkanda ön kapıdan girip paketini alanların, arka kapıdan çıkması planlandı. Ancak dağıtımın başlamasıyla mahalledeki kadınlar hep birlikte dükkana girmek isteyince izdiham yaşandı.



İtişerek içeri girmeyi başaran kadınlar, kalabalığı durdurmak için kepengin kapatılmasıyla içeride boğulma tehlikesi geçirirken, dışarıda kalanlar da içeri girmek için birbirini ezdi. Kepenkler kısa süre sonra açılırken, bazı kadınlar yere düşüp ezilme tehlikesi geçirdi. 150 paket bulgur kısa sürede tükendi. İçeri girip bulgur almayı başaran kadınlar dükkandan mutlu ayrılırken, çoğu kadın ise evlerine eli boş dönmek zorunda kaldı.



Başbakan’ın sözleri



Gaziantep’te dün yaşanan bulgur izdihamı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta sonu yaptığı açıklamayı akla getirdi. Başbakan Erdoğan, Gaziantep Belediye Başkanı Asım Güzelbey’e sahip çıkıp, överken, "Gaziantep bizim dönemimize kadar bir kasaba görünümündeydi. Hamdolsun Gaziantep’in çehresi değişti" demişti.



Bu da battaniye izdihamı



Şanlıurfa Belediye Başkanı AKP’li Eşref Fakıbaba’nın başkanı olduğu Şanlıurfa Yoksulluk ve İşsizlikle Mücadele Derneği’nce dağıtılan battaniyelerden almak isteyenler de izdihama neden oldu.



Karakoyunlu İş Merkezi’ndeki dernekte yapılacak 3 bin battaniyenin dağıtımı için büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık, saatler öncesinde sıraya girdi. Kucaklarındaki bebekleri ve yanlarındaki çocuklarıyla sırada bekleyen kadınlara, çuvallarla getirilen 3 bin battaniye teker teker dağıtılmaya başlandı. Saatlerce sırada bekleyen kadınlar, bir an önce battaniye almak için kapıya hücum edince bildik manzaralar yaşandı.

Zabıtaların sıraya sokmaya çalıştığı kadınlar arasında ezilme tehlikesi atlatanlar oldu, bazıları baygınlık geçirdi. 3 bin battaniye 15 dakikada tükendi.





