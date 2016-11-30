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Yaşam

Gaziantep'te boru hattından 30 bin litre petrol çalındı

Kamyon ve ham petrole el koyan jandarma, şüpheli veya şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor

30 Kasım 2016 21:48

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nden geçen Botaş'a ait petrol boru hattından 30 bin litre ham petrol çalındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, olay, gece geç saatlerde Nurdağı'nın Gökçedere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahallede devriye gezen köy korucuları, boru hattına vana takılarak petrol hırsızlığı yapıldığını fark etti. Durumun jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler, dağlık bölgede hırsız ya da hırsızların bulunması için arama çalışması yaptı. Arama çalışmalarında park halinde bir kamyon ve çalıntı 30 bin litre ham petrol bulundu

Kamyon ve ham petrole el koyan jandarma, şüpheli veya şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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