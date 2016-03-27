Gaziantep'te bomba yüklü araçla eylem hazırlığı yapan 6 IŞİD'li tutuklandı

Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda bomba yüklü araçla saldırı hazırlığında olduğu saptanan özel eğitim almış olan 6 IŞİD militanı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel eğitim almış olan IŞİD militanlarının Türkiye’de eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, özel eğitimli Suriye uyruklu 4 IŞİD militanını yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişiden birinin yapılan incelemesinde, Ankara Gar Meydanı’nda düzenlenen canlı bomba saldırısının firari şüphelileriyle irtibatlı olduğu saptandı.

Sorgulamada ayrıca bomba yüklü araçla eylem yapacakları saptanan 2 kişi daha yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 6 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.