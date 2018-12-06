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Gaziantep'te, bıçaklı gasp şüphelileri yakalandı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 2 kişiyi bıçakla yaralayıp telefon ve paralarını gasp eden, bir kişinin de tehditle montunu çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı

06 Aralık 2018 12:46

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, 2 kişiyi bıçakla yaralayıp telefon ve paralarını gasp eden, bir kişinin de tehditle montunu çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Geçen pazar günü Oğuzlar ve Esentepe Mahallesi\'nde 2 kişi bıçakla yaralanarak üzerlerindeki cep telefonu ve paraları gasp edildi. Aynı gün bir kişinin de bıçak tehdidiyle üzerindeki montu çalındı. Olaylara ilişkin şikayetlerin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ve görgü tanıklarının bilgisine başvurup, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonunda olayı gerçekleştiren 4 kişinin kimliğini saptayan polis, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
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