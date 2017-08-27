Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi

Metin Faruk TAMER- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, Kurban Bayramı öncesi yurtiçi ve yurtdışından sipariş edilen baklavaları yetiştirebilmek için, kentteki baklava üreticileri yoğun bir çalışma içinde.

Gaziantep\'in değerli ürünleri arasında yer alan baklavanın Kurban Bayramı\'nda sofralarda yer alabilmesi için baklava üreticileri gece- gündüz mesai yapıyor. Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için hummalı şekilde çalışan kentteki baklava üreticilerinin yüzleri gülüyor. Hamuru merdaneyle açıp kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Üzerine sadeyağ ve fıstık dökülen baklava, odun ateşinde yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra şerbeti dökülerek müşteriye sunuluyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun çalıştıklarını kaydeden Levent Aktaş, \"Bayram dolayısıyla yurt dışından ve yurt içinden siparişler alıyoruz. Kentteki bütün baklava esnafı yoğun çaba sarf ediyor. Müşterilerimizden gelen talepleri karşılamak için büyük bir çalışma yapıyoruz\" dedi.



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