T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te, acemi kasaplar kendilerini yaraladı

Mustafa KANLI- Kadir ÇELİK/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu

01 Eylül 2017 15:21

Mustafa KANLI- Kadir ÇELİK/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.
Gaziantep\'te, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi sokakta veya evlerinin çatısında kurbanlıklarını kesti. Ancak, kesim sırasında çok sayıda kişi yanlışlıkla bıçak ve satır ile el, kol veya bacaklarını yaraladı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralananlar, yakınları tarafından ya da çağırılan ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Acemi kasaplar, acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gaziantep\'in İslahiye İlçesi\'nde de 17 kişi, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaraladı. Yaralanarak hastaneye gelen acemi kasaplar tedavi edilerek evlerine gönderildi. Eşiyle birlikte kurban keserken yanlışlıkla elini kesen Ayşe Cankaya, \"Eşime kurbanın derisini yüzerken yardım ediyordum. Bir anlık dalgınlık sonucu bıçakla elimi kestim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLI KadirDHAGAZİANTEPGaziantepAncakAcemiYaralanarakEşiyleAyşe CankayaBirFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24