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Gaziantep'te ABD'ye Kudüs tepkisi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te sivil toplum örgütleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İsrail Büyüklelçiliği'ni Kudüs'e taşınma kararına tepki gösterildi

11 Mayıs 2018 19:24

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te sivil toplum örgütleri, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) İsrail Büyüklelçiliği\'ni Kudüs\'e taşınma kararına tepki gösterildi.
Ulucami\'de kılınan cuma namazı sonrası sivil toplum örgütleri, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşımasına tepki gösterildi. Pankartlarla sloganların atıldığı eylemde, açıklama yapan İHH Gaziantep Başkanı Engin Erbatan \"İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin 1948 yılından beri hukuksuz olarak siyonist İsrail\'in işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti, Kudüs\'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalarda aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam\'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine\'den sonra Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa\'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize peygamber efendimizin isra (gece yürüyüşüne) çıktığı çevresi mübarek kılınan, peygamberler mirası bu beldeye sahip çıkma zamanıdır\" dedi.
Kalabalık, açıklamanın ardından sloganlar atıp dağıldı.

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