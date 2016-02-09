Gaziantep'te 9 akrabasını öldüren ve beş gündür bulunamayan katil zanlısı Suriye'ye mi kaçtı?

Gaziantep'te, 5 Şubat Cuma günü, kendisini terk edip barışma talebine olumsuz yanıt veren eşi ile 8 akrabasını öldürüp kaçan 25 yaşındaki Yusuf Taş'ın bulunması için birçok noktaya operasyon düzenleyen polis ve jandarma ekipleri şahsın Suriye'ye kaçmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hasan Kırmızıtaş'ın haberine göre; herkesi şoke eden cinayetlerin ardından Yusuf Taş'a ulaşmak için, polis ve jandarmadan oluşan özel bir ekip kuruldu. Tehdit edilen yakınlarını koruma altına alan özel ekip, Yusuf Taş'ın iletişim kurduğu, telefonla konuştuğu veya tanıdığı herkesin bilgisine başvurdu, gidebileceği güzergahlardaki kameraları inceledi ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Güvenlik güçlerinin peşine düşmesinin ardından telefon kullanmayan Yusuf Taş'ın, Suriye'ye kaçma ihtimaline karşı sınır birlikleri de alarm durumuna geçirildi.

Öte yandan Yusuf Taş'ın ilk olarak gittiği ve 4 kişiyi öldürdüğü Düztepe Mahallesi'ndeki evde yaralanan ölen eşinin teyzesi Şenel Çakmak'ın çocukları 15 yaşındaki Melisa ile 11 yaşındaki Mehmet Can Çakmak kardeşlerin tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

