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Gaziantep'te 768 litre kaçak içki ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin 2 adrese yaptığı operasyonda 768 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

18 Aralık 2018 20:04

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin 2 adrese yaptığı operasyonda 768 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Yılbaşı öncesi denetimlerini artıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İsmetpaşa ve Turan Emeksiz mahallelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler pet şişeler içinde 768 litre kaçak içki ele geçirdi. İçkiye el koyan ekipler 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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