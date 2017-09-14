Gaziantep'te, 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, ev, işyeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 7\'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin inceleme başlattı. Geçen 6 Eylül günü bir bankadan çektiği 30 bin lirası otomobilinin camı kırılarak çalınan mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı yapan 3 kişiyi belirledi. Polisin düzenlediği operasyonlarda 2 şüpheliye ulaşılamazken, K.Ü. gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen K.Ü., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis ekipleri ayrıca 5 işyeri, 3 resmi kurum ve 6 araçtan hırsızlık yapan 13 kişiyi de parmak izi ve güvenlik kameraları kayıtlarından belirledi. Adreslerinde gözaltına alınan şüphelilerden 7\'si serbest kalırken, 6\'sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık şüphelilerinin evlerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.