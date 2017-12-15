Gaziantep'te 6 kişi FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye bağlı dernek ve iltisakı bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı, tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Cuma günü belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğerleri mahkemeye çıkarıldı. Bu şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)