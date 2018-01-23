Gaziantep'te 59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırılarıyla ilgili davada müştekiler dinlendi

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- GAZİANTEP’te geçen yıl 20 Ağustos 2016 tarihinde Beybahçe Mahallesi\'ndeki kına gecesi eğlencesine terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan ve 56 kişinin hayatını kaybettiği bombalı intihar saldırısı ile yine Gaziantep\'te geçen yıl 16 Ekim\'de 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısı ile ilgili tutuklu 11 sanığın yargılanmasına, güvenlik gerekçesiyle Kayseri\'de devam edildi. Duruşmada olayın hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılar dinlendi.

Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanıklar; Abdurrahman Alnajjar, Enes Karataş, Ahmet Kösgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Yunus Sarı ve Mehmet Karakurt duruşma salonunda, Adana F tipi kapalı cezaevinde tutuklu Mehmet Şahin Erğan, Antep L tipi kapalı cezaevinde tutuklu Ali Çalıkuşu, Mehmet Çalıkuşu ve Fadile Cebael ile Antep Adliyesinden tutuksuz sanık suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu. Duruşmaya patlamada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları da müşteki olarak katıldı. Patlamada hayatını kaybeden Murat Kalay’ın babası müşteki Faysal Kalay şikayetçi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Ben olay yerine yakın bir yerde oturuyorum. Bir arkadaşını görmeye gitmişti. Patlamayı duyunca gittim. Oğlumun arkadaşını görünce oğlum aklıma geldi. Patlama alanını gezdim, oğlumu yerde yatarken gördüm.\"

Düğünün yapıldığı yere yakın oturduklarını belirten müşteki Süleyman Caner ise \"Metin Caner’in babasıyım. Düğün yerine yakın bir yerde oturuyoruz. Ben fabrikada çalışıyordum. Kızım beni aradı, patlamanın olduğunu oğlumun yaralandığını söyledi. Ben de hemen hastaneye gittim. Şikayetçiyim\" ifadelerini kullandı.

Patlama sesini duyunca olay yerine koştuğunu aktaran müşteki Tevfik Eryılmaz, “Devran Eryılmaz benim oğlumdur. Patlamanın meydana geldiği yerde değildim ama yakındım. Oğlum Devran ve eşim Kıymet düğündelerdi. Patlama sesini duyunca ben de olay yerine koştum. Oğlumu yerde yatarken gördüm. Şikayetçiyim\" diye konuştu.

Suça Sürüklenen çocuk H.N.Ç.’nin SEGBİS ile duruşmada hazır edilmesi ve savunmasının alınmasına başlanması ardından duruşma kapalı devam etti. Dava öğle arası sonrası devam edecek.