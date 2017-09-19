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Gaziantep'te 59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırılarıyla ilgili 11 sanık Kayseri'de hakim karşısında (2)

SUÇLAMALARI REDDETTİ Kayseri’de Gaziantep’te DEAŞ’ın düzenlediği düğüne yapılan saldırıda 56 kişinin ölümü ve ayrıca 3 polis memurunun şehit edildiği diğer saldırıyla ilgili dava, öğleden sonra tutuklu Enes Karataş'ın savunması ile başladı

19 Eylül 2017 20:20

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Kayseri’de Gaziantep’te DEAŞ’ın düzenlediği düğüne yapılan saldırıda 56 kişinin ölümü ve ayrıca 3 polis memurunun şehit edildiği diğer saldırıyla ilgili dava, öğleden sonra tutuklu Enes Karataş\'ın savunması ile başladı. Karataş savunmasında, \"Ankara’dan dayımın oğlu Yunus Sarı ile birlikte Gaziantep’e gittik. Amacımız gezip eğlenmekti. Kaldığımız pansiyona polis baskın düzenleyip örgüt üyesi olduğumuz iddiasıyla bizi gözaltına aldı. Ben, iddianamede yer aldığı gibi bomba malzemesi temin etmek için Gaziantep’e gitmedim. Terör örgütü ilişkim yoktur. Yunus’un telegram isimli programı kullandığını biliyorum. Ancak, arkadaş listesinde kim var tanımam. İki patlama ile alakam yok. Emrah isimli tanımadığım kişi Yunus’tan Gaziantep’te alacağı için parayı yardımcı olmasını parayı almasını istemiş. Emrah’ın DEAŞ’lı olduğunu sonradan öğrendim Emrah bizi alacağı için kullandı. Tahliyemi istiyorum “ dedi.
Gaziantep’te L ve H tipi cezaevlerinde kalan diğer 8 sanık, tutuksuz yargılanmayı talep etti. Mahkemede hazır bulunan ve düğüne yapılan saldırıda oğlu Orhan Yavuz’u kaybeden, kızı Ayşe Yavuz ise ağır yaralanan baba Kasım Yavuz, patlamanın olduğu tarihte köyde olduğunu, sanıkların hepsinden şikayetçi olduğunu söyledi. Gaziantep Barosu avukatları davaya katılma taleplerinin olduğunu iletti. Yapılan yargılama sonunda mahkeme, tanıkların dinlenmesi yönünde bazı talepleri kabul etti, Gaziantep Barosunun katılma talebini ise doğrudan zarar görmedikleri gerekçesi ile kabul etmedi. Sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme, 6 Ekim’de görülecek ikinci davada tüm sanıkların mahkemede hazır olmasını istedi.

 

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