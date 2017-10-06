Gaziantep'te 59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırılarıyla ilgili 11 sanık ikinci kez hakim karşısında (2)

DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde diğer tutuklu sanıklar Ahmet Köşgeroğlu, Ali Çalıkuşu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Enes Karataş ve Yunus Sarı\'nın yanı sıra düğündeki patlamada hayatı kaybedenlerden 10 mağdur yakını da müşteki olarak dinlendi. Tutuklu sanık Ahmet Köşgeroğlu yaptığı savunmada, \"Ben, diğer sanıkları hiçbir şekilde tanımam. Çatı ve oluk işi ile uğraşırım. Hakkımda patlama ile ilgim olduğu ifade eden kişilerle yüzleşmek isterim\" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

56 kişinin ölümü ile ilgili yargılanan Ali Çalıkuşu ise terör örgütüne üye olmadığını belirterek \"Patlama ve terör örgütü ile alakam yoktur. Sanıklardan Hacı Polat ve kardeşim olan Mehmet Çalıkuşu\'nu tanırım. Canlı bomba hazırlığındaki Taha Güneş ve Abdulmuttalip Demir\'i tanımam. Hakkımda iddianamede yer alan canlı bombayı Hasan Uzun ve Hacı Polat\'a teslim ettiğim iddiaları yalandır. Düğün saldırısından sonra DEAŞ ile ilgili Gaziantep\'te yapılan soruşturma ile ilgili bir kez gözaltına alınmış, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldım\" diye konuştu.

Tarlasında TNT patlayıcı bulunan tutuklu sanık fırıncı Hacı Polat da savunmasında \"Kesinlikle DEAŞ üyesi değilim. Gaziantep hücre evleri sorumlusu Mehmet Kadir Cabael\'i tanımam. Ben canlı bombayı düğün alanına götürmedim. Bana ait fıstık ve incir tarlamda TNT patlayıcısının çıktığını emniyette öğrendim. 1 Mayıs\'ta Emniyet Müdürlüğü\'ne düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili patlayıcının gübresini ben temin etmedim. 4 çocuğum yaşadığı evimde patlayıcı yapmam ya da bulundurmam mümkün değildir\" dedi.

CABAEL\'İN TUTUKLU EŞİ BAYILDI

Diğer tutuklu sanıklar Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Enes Karataş ve Yunus Sarı da üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Dava sırasında tutuklu sanıklardan Fadile Cabael mahkeme salonunda bayıldı. Kayseri Adliyesine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cabael\'in hastaneye kaldırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Fadile Cabael, geniş güvenlik önlemleri ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

MAĞDUR YAKINLARI ŞİKAYETÇİ OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Tutuklu sanıkların dinlemesinin ardından mahkemede hazır bulunan 10 mağdur yakını da mahkeme heyeti tarafından dinledi. Çocuklarını ve aile fertlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan mağdur yakınları, sanıklardan hem bu dünyada, hem de ahirette şikayetçi olacaklarını söyledi. Mahkeme, sanıkların ve mağdur yakınların dinlenmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.