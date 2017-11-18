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Gaziantep'te 500 polisle huzur operasyonu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın koordinesinde, 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi

18 Kasım 2017 04:08

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman\'ın koordinesinde, 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.
Akşam saatlerinde, Asayiş ve Narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekiplerinin de katılımıyla çeşitli bölgelerde huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonu İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman yönetti. Karaduman, denetim noktalarını dolaşıp, polis memurlarıyla sohbet etti. Vatandaşların kimlik sorgularının yapıldığı denetimde, işyeri ve şüpheli araçlarda durdurularak arama yapıldı. Denetimde Suriyeye uyruklu bir kişinin otomobilinde gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefonlara el konulurken, Suriyeli gözaltına alındı.

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