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Yaşam

Gaziantep'te 37 öğrenci zehirlendi

Gaziantep'te 37 ilköğretim öğrencisi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

20 Mart 2009 02:00

Gaziantep'te 37 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Aynı gün içerisinde Giresun'da da 15 ilköğretim öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastahaneye kaldırıldı.

15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede

Gaziantep'te 37 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Sarısalkım Köyü İlköğretim Okulu'nda zehirlenme belirtileri gösteren 37 öğrenci, Gaziantep Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Çoğunluğu ayakta tedavi edilen öğrencilerin, içtikleri sudan zehirlenmiş olabilecekleri belirtildi.

Öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavisi tamamlananların taburcu edildikleri bildirildi.

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