T24- Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Büro Amirliği bünyesinde kurulan 5'er kişilik düğün timi görev başında. Üniformalı polisler; düğünlere gidip halay

çekiyor, gelin ve damatla karşılıklı oynuyor, davetlileri "Silah atmayın" diye uyarıyor...



Gaziantep'te "Düğün Timi' görev başında - VIDEO



Resmi polislerden oluşan ve düğünlerde çıkması muhtemel olaylara karşı görev yapan, silah atılmaması konusunda uyarıda bulunan ekipler, gittikleri düğünlerde de tüm hünerlerini ortaya koyuyor.



DHA'nın haberine göre; "düğün timi" salona girer girmez önce gelin ve damada çiçek verip, tebrik ediyor ardından düğüne katılanlara "Düğünlerde atılan silahlar nedeniyle bir çok insanımız yaşamını yitiriyor, bir çoğu yaralanıyor, sakat kalıyor. Bizler de hem sizleri kutlamak hem de bu konuda bir kez daha uyarıda bulunmak için aranızdayız" diye bir konuşma yapıyor.



Konuşmanın ardından piste çıkan kadın ve erkek polisler, üniformalı bir halde gelin ve damat ile diğer konuklarla birlikte halay çekip, karşılıklı göbek atıyor, oynuyorlar. Bu sırada düğün sahipleri de polislerin başına dolar yağdırıyor. Bütün hünerini sergileyen düğün timinde yer alan kadın polis memuru da gelinle birlikte pistte oynadı. Gelinin yakınları da kadın polisin başına paralar yağdırdı. Gelin ve damadın yakınları zaman zaman polislere zılgıtlarla eşlik etti.



Gaziantep Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz, düğün timlerinin hem vatandaşları bilgilendirmek ve o mutlu günlerinde yanlarında olmak, hem de çıkması muhtemel üzüntü verecek olayları önlemek için çaba sarf ettiğini belirtti.



