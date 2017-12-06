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Gaziantep'te 33 STK'dan 'Kudüs' protestosu

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, 33 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Gönüllü Kuruluşlar Sivil Toplum Örgütü, Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesine tepki gösterdi

06 Aralık 2017 18:22

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, 33 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Gönüllü Kuruluşlar Sivil Toplum Örgütü, Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olarak ilan edilmesine tepki gösterdi.
Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde öğle namazı sonrası Ulu Cami bahçesinde toplanan 33 sivil toplum kuruluşun temsilcileri ve üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyarak Büyükelçilik binasını buraya taşımak istemesini protesto etti. Ellerinde dövizlerle tekbir getirip İsrail aleyhine slogan atan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Abdullah İnce, şunları söyledi:
\"Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken, bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs\'ümüzün işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin, 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz.\"
Kalabalık, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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