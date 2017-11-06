Gaziantep'te 31 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 31 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli gördüğü araçları durdurarak arayıp, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Polis ekiplerinin, uygulama noktasında durdurduğu ve eğitimli köpek Curis\'i kullanarak arama yaptığı iki TIR\'ın gizli bölmelerinde, toplam 31 bin 340 paket sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan polis, TIR\'larda bulunan A.K., Y.Ç., A.N. ve A.E.\'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



FOTOĞRAFLI