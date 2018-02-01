Gaziantep'te 3 ilçedeki açık alanlarda etkinlik yasağı

Gaziantep Valiliği, tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerindeki açık etkinlikleri yasağını, Mart ayına kadar uzatıldı.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kararın OHAL kapsamında “kamu düzeninin korunmasını amacıyla” alındığı belirtildi. Açıklama, şu ifadelere yer verildi:

“Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/M ve 14/C maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 01 Şubat 2018 – 01 Mart 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi ve benzeri etkinlikler, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerimizde, Valiliğimizce yasaklanmıştır.”