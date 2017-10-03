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Gaziantep'te 3 bin uyuşturucu hap ele geçti

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 3 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2017 13:05

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 3 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazikent Mahallesi\'nde yaptıkları çalışmalar sırasında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta bulunanların şüpheli davranışları üzerine arama yapan polis, koltukların altına gizlenmiş poşetlerde 3 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan polis, araçta bulunan E.K. ve H.K.\'yi gözaltına aldı. Sorgulanmasına başlanan 2 şüpheli, \'uyuşturucu madde ticareti yapma\' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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