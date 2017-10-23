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Gaziantep'te 23 kilo esrara 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurularak aranan iki otomobilde 23 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

23 Ekim 2017 19:50

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan iki otomobilde 23 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri iki otomobili durdurup arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği \'Badi\'nin de kullanıldığı aramada araçlarda toplam 23 kilo 20 gram esrar ele geçirilirken, sürücüler K.A. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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