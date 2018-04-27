Gaziantep'te 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı TIR\'da 20 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, şüpheli gördüğü araçları tek tek durdurarak aradı. Kent girişinde şüphe üzerine durdurulan ve Curis isimli eğitimli köpekle arama yapılan bir TIR\'ın dorsesinde 20 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan polis TIR sürücüsü O.G.\'yi gözaltına alarak hakkında yasal işlem başlattı.

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