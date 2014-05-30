Gaziantep'te 2 kardeş başlarından vurulmuş halde bulundu

Gaziantep'te yeğenlerini "Siz başka bir odaya gidip oynayın" diyerek başka bir odaya gönderen 28 yaşındaki Mehmet Yılmaz Döş, belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı iki kız kardeşini, tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü.

Hasan Kırmızıtaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay bugün öğleden sonra Güneş Mahallesi 47'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yılmaz Döş, 1 yıl önce eşi öldükten sonra 2 çocuğuyla birlikte kayınvalidesinin evinde yaşamaya başlayan 23 yaşındaki kız kardeşi Banu Yaprak'ın evine geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Mehmet Yılmaz Döş, Banu Yaprak ve İzmir'den kısa süre önce ziyaret için gelen diğer kız kardeşi 1 kız çocuğu annesi 25 yaşındaki Meryem Döş'le sohbet etmeye başladı. İddiaya göre, bir anda kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yeğenlerini başka odaya gönderdi

Mehmet Yılmaz Döş, tartışma sırasında odada bulunan kız kardeşi Banu Yaprak'ın 6 ve 8 yaşındaki 2 erkek, Meryem Döş’ün ise 4 yaşındaki kız çocuğunu, "Siz başka bir odada oyun oynayın. Biz burada oyun oynayacağız" diyerek başka bir odaya gönderdi. Mehmet Yılmaz Döş, daha sonra yanındaki tabancayla Banu Yaprak ve İzmir'de resmi nikahsız olarak biriyle birlikte yaşadığı öğrenilen Meryem Döş'ün başlarına birer el ateş etti.

Cinayetin ardından Mehmet Yılmaz Döş kaçarken, silah seslerini duyan komşuları ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Banu Yaprak ve Meryem Döş kardeşlerin öldüğünü saptadı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ve inceleme yapan polis, kız kardeşlerini öldürerek kaçtığı ileri sürülen Mehmet Yılmaz Döş'ü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu sırada olayı duyan sokak sakinleri gözyaşı dökerken, anneleri öldüğü sırada başka bir odada olan 3 çocuk ise polis ve yakınları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Arbede çıktı

Yaşananların ardından polis uzun süre evde inceleme yaparken, olayı duyan Döş ve Yaprak ailesinin çok sayıda yakını da eve akın etti. Öldürülen kız kardeşlerin cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesetlerin evden çıkarılış sırasında Döş ailesinin yakınları ile geçen yıl eşini kazada kaybettikten sonra kayınvalidesinin evinde yaşayan Banu Yaprak'ın yakınları arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. İki aile fertlerinin cinayetten dolayı birbirini suçlaması nedeniyle çıkan arbede olay yerinde önlem alan polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.