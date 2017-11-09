Gaziantep’te 2 gasp şüphelisi tutuklandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’teki bir parkta, farklı tarihlerde bıçak ve tabancayla tehdit ettikleri 9 kişinin para ve değerli eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Düztepe Mahallesi\'nde Çamlık Parkı\'nda farklı tarihlerde, bıçak ve tabancayla tehdit edilip, paraları ve çeşitli eşyaları gasbedilen kişilerin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıkların ifadesine başvuran polis ekipleri, önceki gün kimliklerini tespit ettiği M.A.K. ve Z.K.’yı düzenlendiği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramamasında, gaspta kullandıkları 1 kurusıkı tabanca ile tehditle alınan 1 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden Z.K.\'nın, çocuk kaçırma, 3 ayrı hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından da arandığı tespit edildi. M.A.K.\'nın ise, 3 ayrı oto hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu belirlendi.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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