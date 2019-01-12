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Gaziantep'te 2 eski hakim FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 2 hakim tutuklandı

12 Ocak 2019 19:13

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 2 hakim tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bu hafta meslekten ihraç edilen Mardin İdare Mahkemesi eski hakimi Tuba Şule Kızıltoprak ile Şanlıurfa eski hakimi Yakup Tatlı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 hakim, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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