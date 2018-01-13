T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te 10 kilo esrar ele geçti

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan hafif ticari araçta 10 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

13 Ocak 2018 20:54

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak aranan hafif ticari araçta 10 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu doğu gişelerinde denetim noktası oluşturan ekipler, durumundan şüphelendiği A.A. yönetimindeki plakası açıklanmayan hafif ticari aracı durdurup arama arama yaptı. Dedektör köpek \'Onix\'in de kullanıldığı aramada aracın arka koltuğu altına gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler sürücü A.A.\'yı gözaltına aldı.

FOTOĞRFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHA GAZİANTEPNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüGaziantepDedektörEsraraFOTOĞRFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24