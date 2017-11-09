Gaziantep'te 1 ayda uyuşturucuya 59 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik ekim ayı içinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 98 şüpheliden 59\'u tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik ekim ayı içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün 64 operasyon düzenlediği belirtildi. Özel harekat polisleri ve diğer birimlerin de destek verdiği operasyonlarda ekiplerin eğitimli köpek Badi\'yi kullanarak yaptığı aramalarda 36 kilo 733 gram esrar, 324 gram eroin, 6 kilo 797 gram metamfetamin, 5 bin 989 uyuşturucu hap, 184 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı 98 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 59\'u tutuklanarak cezaevine konuldu.



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