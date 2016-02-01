Gaziantepspor'u ağırlayan Galatasaray çeyrek finale uzandı: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Galatasaray Türk Telekom Arena'da Gaziantepspor'u Olcan Adın, Sinan Gümüş ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Gaziantespor'un tek sayısı ise Habibou'dan geldi.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Linnes, Chedjou, Hakan, Olcan, Donk, Selçuk, Umut, Sneijder, Sinan, Burak

Gaziantepspor: Alperen, Barış, Elyasa, Hakan, Marçal, Erdem, Abuda, Larsson, Chibuike, Putsila, Habibou

Olcan Adın Arena'yı ayağa kaldırdı

Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'ı öne geçiren gol 20. dakikada Olcan Adın'dan geldi. Maça sol bek başlayan Olcan, sol kanatta sürüklediği pozisyonun devamında uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı.

Sinan Gümüş Ocak ayını golle kapadı.

Olcan'ın golünden 5 dakika sonra bu kez Sinan Gümüş çok uzak mesafeden harika bir gol ataraf farkı ikiye çıkardı. Cimbom'un formda ismi, 2016 senesinde forma giydiği altıncı karşılaşmada 7. golünü kaydederek yeni yılda önemli performansın altına imza attı.

Burak Yılmaz golle döndü.

İlk yarısı 2-0 sona eren karşılaşmada dakikalar 56'yı gösterdiğinde Burak Yılmaz sahneye çıktı ve klas topuk golüyle skor tabelasına G.Saray'ın 3-0 üstünlüğünü yazdırdı.

Yeni transfer golü attı

Gaziantepspor'un tek golünü 75. dakikada Habib Habibou kaydetti. Fransa'nın Rennes takımından ara transferde kadroya katılan 28 yaşındaki futbolcu ilk maçında golle tanıştı.