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Spor

Bucaspor'u deplasmanda yenen Beşiktaş çeyrek finalde: 0-2

Maç öncesi Beşiktaş taraftarları otobüsün önüne atlamaya kalkıştı

31 Ocak 2016 21:45

Ziraat Türkiye Kupası'nda 'Son 16 maçı'nda Beşiktaş, deplasmanda Bucaspor'u Onur Yılmaz'ın kendi kalesine ve Oğuzhan Özyakup'un penaltı golüyle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

 

Maçın İlk 11'leri

 

Bucaspor: Ömer, Sancar, Adil, Alper, Barış, Onur, Ferhat, Emre, Furkan, Ahmet, Deniz

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Gülüm, İsmail Köybaşı, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Sosa, Olcay Şahan, Mario Gomez

 

Taraftarlar otobüsün önüne atlamaya kalkıştı

 

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş kafilesinin Buca Arena’ya gelişi sırasında büyük kargaşa yaşandı. Siyah beyazlı futbolcuları yakından görmek için polis kordonunu aşan taraftarlar, kendilerini Beşiktaşlı kafileyi taşıyan otobüsün önüne atlamaya kalktılar.

Siyah beyazlı taraftarlara bu yüzden çevik kuvvet müdahale etti. Bazı taraftarların ezilmekten son anda kurtuldukları gözlendi.

 

Maçtan önce tansiyon yükseldi

 

Bucaspor’un takım otobüsü de Beşiktaşlı taraftarların arasında stada giriş yaptı. Siyah beyazlıların bir bölümü Bucaspor kafilesine küfürlü tezahüratta bulundu. Bucaspor Sportif Direktörü Yılmaz Özlem’in taraftarlara tepki göstermesi tansiyonu yükseltti. Ev sahibi Bucaspor geniş güvenlik önlemleri altında Buca Arena’ya giriş yapabildi.

Beşiktaş’ı son olarak 2013-2014 sezonunda yine Bucaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında İzmir’de izleme fırsatı bulan siyah beyazlı taraftarlar, Buca Arena’ya akın etti. Kapalı ve balkon tribünün yanı sıra D2 kale arkası tribününe alınan Beşiktaşlılar takımlarına büyük destek verdi.

 

Olcay üçlü çektirdi

 

Karşılaşmadan önce sahaya çıkan Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Olcay Şahan, tribünlere üçlü çektirerek coşkuyu ikiye katladı. Ev sahibi Bucasporlular maraton ve D2 kale arkası tribününü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.

 

Orman ve Boyko'yla fotoğraf çektirme yarışı

 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın protokol tribününe girmesiyle taraftarlar fotoğraf çektirme yarışına girdi. VIP tribününde oturan futbolseverler cep telefonlarını Orman’a vererek selfie çekildi. Taraftarlar yeni transferlerden kaleci Denys Boyko’yla da bol bol fotoğraf çektirdi.

 

Güneş'ten ideal kadro

 

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Bucaspor karşısında ideal takımını sahaya sürdü. Olumsuz hava şartları yüzünden ligdeki Mersin İdmanyurdu ve Trabzonspormaçlarının ertelenmesinden sonra takımın son durumunu görmek isteyen Güneş, yeni transferler kaleci Denys Boyko ile stoper Alexis Delgado’yu yedek soyundurdu.

 

Quaresma getirilmedi

 

Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ise sakatlığı bulunmamasına rağmen İzmir’e getirilmedi. Bucaspor teknik direktörü Suat Kaya da Beşiktaş karşısında ideal kadrosuna görev verdi.

 

Sahaya meşale ve fişek yağdı

 

Doğu yönündeki kale arkasında yer alan Bucasporlu taraftarlar, karşılaşmanın 35’inci dakikasında sahaya meşale ve fişek yağdırdılar. Bucaspor kalecisi Mert’in koruduğu kale ve çevresi yogun bir sis tabakası ile kaplanırken hakem Abdülkadir Bitigen, müsabakayı durdurdu. Görevlilerin sahayı temizlemesinin ardından maç yeniden başladı.

 

Maç 2. defa durdu

 

Müsabakanın 43’üncü dakikasında sahaya meşale atılması yüzünden müsabaka bir kez daha durdtu. Kaleci Mert, tribünün önüne giderek taraftarları sahaya yabancı madde atmamaları konusunda uyardı.

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