Süper Lig futbolcusu ölümden döndü

Gaziantepspor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Milevskiy, otomobiliyle bariyerlere çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, Milevskiy kazayı yara almadan atlattı.

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Gaziantepspor'un forvet oyuncusu Artem Milevskiy, ülkesi Ukrayna’ya gitti. Bu sabah uçakla Gaziantep’e geri dönen Milevskiy, kulüp tesislerine gitmek üzere havaalanından yola çıktı. Milevskiy yönetimindeki Ukrayna plakalı lüks otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobilde büyük hasar meydana gelirken, Artem Milevskiy kazadan yara almadan kurtuldu. Yapılan muayenede 28 yaşındaki futbolcunun alkollü olduğu belirlendi. Ünlü oyuncu götürüldüğü polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kazada büyük hasar gören otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.