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Spor

Gaziantepspor'da ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen Yalçın ilk maçında Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak

30 Nisan 2016 15:01

Gaziantepspor'da  Sergen Yalçın dönemi yeniden başlıyor. Hafta içinde Mutlu Topçu ile yollarını ayıran Gaziantepspor, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la 1.5 yıllığına anlaştı.

DHA'nın haberine göre kararı, Gaziantepspor Kulübü Asbaşkanı İhsan Güney açıkladı. Sergen Yalçın'ın takımı daha iyi yerlere taşıyacağına inandıklarını belirten Güney, "Gece hocamızla bir araya gelerek sözleşme imzaladık. Bu birliktelik iki taraf için de hayırlı olsun." dedi. Güney,  Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe ile yarın oynayacakları maçtan önce bugün takımla İstanbul'da buluşacağını kaydetti.

Sergen Yalçın, 2013-2014 sezonunda da bir süre Gaziantepspor'da görev yapmıştı.

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