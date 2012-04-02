Gaziantepspor'a polis baskınında çok sayıda yönetici gözaltında

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda Gaziantepsporlu yönetici gözaltına alındı.

Aralarında kulüp çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler, sorgulanmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaklaşık 2 ay önce Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından başlatılan operasyonda Gaziantepspor ve yöneticilerine ait işyerlerine baskın düzenlenmiş ve çeşitli belgelere el konulmuş bu belgeler incelenmek üzere götürülmüştü.

Son operasyonun MASAK'ın başlattığı ilk operasyonun devamı olduğu belirtiliyor.