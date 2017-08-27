Gaziantepspor-Manisaspor maçının ardından

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTPESPOR\'da teknik direktör Bünyamin Süral, takım içerisinde ciddi sorunlar yaşadıklarını ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Bünyamin Süral, sahalarında 4-1 mağlup oldukları Manisaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada hafta içerisinde yaşanan sorunlar nedeniyle takımın olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Biliyorsunuz geçen hafta şehrin iki takımı karşılaştı. Çok mücadeleci bir maç oldu. Bu çocukların bu kadar mücadelesinin ardından şehrin, yönetimin desteğini alalım diye çok uğraştık, ama maalesef hiçbir destek alamadık. Hafta içerisinde çok büyük ve ciddi sorunlar yaşadık. Biz bu çocukları ne kadar uzak tutmaya çalışsak da toparlanması zor bir konuma giriyorlar. Alpay\'ın gitme durumu takımı çok etkiledi. Biz gerçekten buna çok üzüldük. Tabi burada çift başlı, iki türlü yöneticiler olması, bunun yanında personel çalışmama eylemi yaptı. Ciddi antrenman yapamadık. Burada futbolcuyu ne kadar motive etmeye çalışsak da bunlar profesyonel hayatına yeni başlayan çocuklar. Biz bunları ne kadar uzak tutmaya çalışsak da olmadı. Yemeklerde sorun oldu ve şehrin hiçbir desteğini alamadık. Biz istiyoruz ki bu Gaziantepspor\'a ve bu çocuklara lütfen destek olalım. Bu takıma 6-7 futbolcu lazım. İnşallah transferler açılır.\"

Bünyamin Süral, oyuncularının karşılaşmanın ilk dakikasındaki protestosunu ise şöyle değerlendirdi:

\"Sorunların hepsi birbirini tamamladı. Alpay olayı, çok etkiledi çocukları. İşçilerin olayı çok etkiledi. Onlar eylem yaparken, biz antrenman yapamadık. Olumsuzluklar bizi bu duruma getirdi. Bu çocukların biraz daha mücadele etmesi lazım ve bu çocuklara sahip çıkılması gerekiyor. Ne olduğunu, konunun en olacağını bilmiyoruz. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ama şu anda Gaziantepspor\'un içinde bulunduğu ortam hoş değil, çok acı bir durum.\"

Manisaspor\'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar ise, farklı gollerle ilk galibiyeti kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, \"Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk galibiyet. Zaman zaman zorlanabileceğimizi düşündük ama ilk dakikalarda bulacağımız golün skorunun, buralara geleceğini de tahmin ediyorduk. 4-0 olduktan sonda fazla da yüklenmedik. Oyuncu psikolojisi sanıyorum. Ama ben konsantrasyonun 90 dakika boyunca sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama son dakikada yediğimiz gol beni çok üzdü\" şeklinde konuştu.

Sait Karafırtınalar, karşılaşmanın başlangıcında Gaziantepspor oyuncularının protokol tribününe sırt dönüp bir süre oynamamasına karşın oyuncularının top çevirmesiyle ilgili soruya ise, \"Çocuklar onlara saygı duydular\" diye yanıt verdi.

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