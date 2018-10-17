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Spor

Gaziantepspor- Keçiörengücü: 0-1

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Barış Çiçeksoylu, Berkay Daban GAZİANTEPSPOR: Ferhat (Dk

17 Ekim 2018 19:48

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Barış Çiçeksoylu, Berkay Daban
GAZİANTEPSPOR: Ferhat (Dk. 36 Mustafa Çakır), Serhan, Adnan, Müslüm, (Dk. 79 Batuhan) Mustafa Özyaşar, Gökhan, Yusuf, (Dk.54 Ahmet) Muhammed, Hasan, Deniz, Sirac
KEÇİÖRENGÜCÜ: Devrim, Sertaç, Seçkin (Dk. 84 Burak), Gökhan, Abdulkadir, Metin, Erdi, Süleyman, Cihan, Alperen (Dk. 84 Taha) Uğur
GOL: Dk.57 Devrim (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Alperen, Süleyman, Metin (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 8\'inci haftasında Gaziantepspor, sahasında Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 57\'nci dakikada Devrim\'den geldi.

İki takımda karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 
57\'inci dakikada topla buluşan Devrim’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşma konuk ekip Keçiörengücü’nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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