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Gaziantepspor-İstanbulspor: 1-1

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Mehmet Kağan Bingül (xxx), Bilal Gölen (xxx) GAZİANTEPSPOR: Selçuk (xxx)- Şenol (xx), Elyasa (xxx), İlker (xxx), Muhamed İldiz (xx) (Dk

03 Aralık 2017 18:18

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)
STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Mehmet Kağan Bingül (xxx), Bilal Gölen (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Selçuk (xxx)- Şenol (xx), Elyasa (xxx), İlker (xxx), Muhamed İldiz (xx) (Dk.45 Mehmet Sait xx), Oktay (xxx), Müslüm (xxx), Gökhan (xx), Yusuf (xx), Mustafa Nacar (x) (Dk.39 Hasan x), Harun (xxx) (Dk.85 Mustafa Emirhan)
İSTANBULSPOR: Okan (xxx)- Yalçın (xx), Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic (Dk.71Muhammed Demirci x), Oğuzhan (xx), Kubilay (xxx), Muhsin (xx) (Dk.78 Eslem x), Mehmet Zeki (xxx), İbrahim Yılmaz (xx), İbrahim Halil Çolak (xxx) (Dk.64 Bougouhi xx)
GOLLER: Dk.43 Müslüm (Gaziantepspor), Dk.9 Cajic (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Mustafa Nacar, Yusuf, Hasan (Gaziantepspor), Muhsin, Oğuzhan (İstanbulspor)
TFF 1\'inci Lig\'in 14\'üncü haftasında Gaziantepspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
9\'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Cajic\'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
17\'nci dakikada Muhsin\'in sağ kanattan ortasına yükselen Mehmet Zeki\'nin vuruşunda top auta çıktı.
43\'üncü dakikada Harun\'un ceza sahasında pasına röveşata vuran Müslüm, takımına beraberlik golünü kazandırdı: 1-1.
69\'uncu dakikada Oktay\'ın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Elyasa\'nın şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
72\'nci dakikada Muhammed Demirci\'nin ceza sahası dışından şutunda top, yandan auta çıktı.
75\'inci dakikada İbrahim Yılmaz\'ın ceza sahasının solundan şutunda top üst direkten döndü ve savunma tarafından uzaklaştırıldı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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