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Spor

Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)  STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu HAKEMLER: Caner Ak (xxx), Gökmen Baltacı (xxx), Furkan Ürün (xxx)  GAZİANTEPSPOR: Adnan (xx)- Şenol (xx), Serhan (xx), Mehmet (xx) (Dk

18 Eylül 2017 01:13

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) 
STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu
HAKEMLER: Caner Ak (xxx), Gökmen Baltacı (xxx), Furkan Ürün (xxx) 
GAZİANTEPSPOR: Adnan (xx)- Şenol (xx), Serhan (xx), Mehmet (xx) (Dk.71 Muhammed xx), Zeki (xx), Hüseyin (xx), Hasan (xx), İlker (xx), Oktay (xx), Müslüm (xx) (Dk.90 Elyasa), Yusuf (xx) (Dk.61 Harun xx) 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya (xx)- Stephane (xx), Trtovac (xx), Murat (xx)(Dk.61 Haris xx), Nobre (x), Tolga (xxx), Gökhan (xx), Mansaly (xx), Burhan (xx), Lokman (xx)(Dk.23 Hakan xx), Scuk (xx) (Dk.46 Abdülkadir x)
SARI KARTLAR: Oktay, Adnan (Gaziantepspor), Mansaly, Stephane, Abdülkadir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

KIRMIZI KART: Dk.65 Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
 

GAZİANTEPSPOR, TFF 1.Lig\'de sahasında misafir ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı.
7’nci dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında sol kantta topla buluşan Murat’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Adnan’da kaldı.
13’üncü dakikada Zeki’nin pasıyla ceza alanına yakın yerde topla buluşan Yusuf’un sert şutunu kaleci Kaya kornere çeldi.
45’inci dakikada Serhan’ın pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Mehmet’in, şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
56’ncı dakikada sol kanattan köşe vuruşu kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da topun başına Gökhan geçti. Gökhan’ın ortasında topa iyi yükselen Trtovac’ın kafa vuruşunda topu, savunma oyuncuları güçlükle kornere çeldi.
65’inci dakikada rakibi Zeki’ye faul yapan Nobre, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılıp oyun dışı kaldı.
79’uncu dakikada Hakan\'ın sol kanttan attığı pasla ceza alanı içinde topla buluşan Burhan’ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.


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