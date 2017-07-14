Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'dan istifa açıklaması: Şahsımla sürekli uğraşan FETÖ'cüler...

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, kırmızı-siyahlı kulüpteki görevini bıraktığını açıkladı. İstifası sonrası bir bildiri yayınlayan 54 yaşındaki işadamı ve kulüp başkanı Kızıl, mesajında "Kulübü ele geçirmek için şahsımla sürekli uğraşan ve planlar yapan FETÖ’cülerin bunu başarmak için 2012 yılında yapmış oldukları haksız, hukuksuz operasyon sonrası ticari anlamda tüm servetimi, şirketlerimi ve ticari anlaşmalarımı kaybettim" ifadesine yer verdi.

Gaziantepspor Kulübü'nün resmi sitesinden Başkan İbrahim Kızıl'ın istifasına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Gaziantep Şehrinin ismine yakışmayan tüm bu yaşanmış olaylar bizleri de derinden üzmektedir. Defaatle kulübümüz ve takımımız üzerinde bir takım oyunlar oynandığını, algı operasyonu yapıldığını belirtmemize rağmen kamuoyunda ne yazık ki bu konuda yaratılan olumsuz hava devam ettirilmiştir.

Asli görevi şehrimiz için hizmet üretmek olanların Kulübümüz oyuncusu üzerinden yapılanlar asla kabul edilemez. Gaziantepspor küme düştüyse oynanan kirli oyunların bu başarısızlıktaki payını kimse yok sayamaz. Oyuncumuz ile girmiş oldukları kirli ilişkiler tüm çıplaklığı ile gözler önündedir. Her şeyin bu kadar net ortada olmasına rağmen halen yapılanları yok sayarcasına algı yaratmaya çalışanların da olduğunu bilmekteyiz. Yaşanan olayların muhatapları ortadadır ve sesleri çıkmamaktadır. Ancak ne yazık ki muhataplar dışında “paralı kalemlerin” sesi çokça çıkmaktadır.

Bizler Camiamızın menfaatleri için gece gündüz çalışıp, Maddi-Manevi zarar görmüşken, haksız yere ceza evine dahi girmişken, farklı kesimlerin farklı gayeler ile bizlerle uğraşması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu güzel ülkede doğusundan batısına hiç kimse ayrımcılık, ırkçılık yapamaz, yapmamalıdır. Herkesin tek gayesi Ülkemize hizmet etmek olmalıdır. Üzüntü vericidir ki, geçtiğimiz süreçte Kulübümüz taraftarlarını ve Gaziantep kamuoyunu kışkırtırcasına adeta bir ayaklanma başlatmaya yönelik kelimeler sarf edilmiş, bu yönde hiç yakışık almayan davranışlarda bulunulmuş, stadyumda şahsım ve aileme kötü söylemler ile adeta ırkçılık yapılmıştır.

Başkanlık görevim süresince şehirde hiçbir işadamını rahatsız etmedim, hiç kimseden bir beklenti içinde olmadan, tabiri yerindeyse tribünlere de oynamadan kulüp ve camia menfaatlerine göre elimden ne gelirse fazlasıyla yerine getirmeye çalıştım. Gaziantepspor’un adının hiçbir kötü mecrada geçmesine izin vermedim. Ailemin servetini gözümü kırpmadan Gaziantepspor için harcadım. Kulübü ele geçirmek için şahsımla sürekli uğraşan ve planlar yapan FETÖ’cülerin bunu başarmak için 2012 yılında yapmış oldukları haksız, hukuksuz operasyon sonrası ticari anlamda tüm servetimi, şirketlerimi ve ticari anlaşmalarımı kaybettim.

Şahsi olarak kimse ile bir meselem olmamıştır. Başkanlık süreci boyunca, istemeden de olsa kırdığımız, üzdüğümüz kimseler olmuştur. Bu konuda helalleşme adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Önce insani, sonra vicdani ve ilahi adaletle sürecin değerlendirilmesini değerli Gaziantep halkından, sporseverlerden ve tarafsız basınımızdan özellikle rica ediyorum.

Sonuç olarak; 13 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kulübümüzün mevcut durumu, geleceği ve şehrimizin markası Gaziantepspor’un ortak menfaatleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Gaziantepspor Kulübünün menfaatleri açısından 12 yıldır sürdürmüş olduğum başkanlık görevimi bırakma kararı almış bulunmaktayım. Yapılacak olan olağanüstü kongrede aday olmayacağımı kamuoyuna beyan ederim.

“Türk Futbolunda konuşulan tek şeyin futbol ve güzellikleri olmasını temennisi ile.”