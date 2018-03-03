Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok: 1-3

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Baran Eraslan (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Musa (x)- Şenol (xx), Mustafa Çalık (xx) (Dk.46 Hüseyin xx), Deniz (xx), İlker (xx), Ahmet (xx) (Dk.71 Mustafa Özyaşar xx), Erdal (x), Müslüm (xx), Gökhan (x), Cuma (xxx), Yusuf (xx) (Dk.89 Mustafa Nacar x)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx)- Oğuzhan (xx), Nizamettin (xx), Mehmet (xxx) (Dk.46 Sedat xx), Furkan (xx), Okan (xx) (Dk.73 Uğur xx), Oğuz (xxx), Otoo (xx), Burak (xx) (Dk.81 Foxi), Bülent (xx), Cumali (xx)

GOLLER: Dk.28 Erdal (Gaziantepspor), Dk.20 Burak, Dk.48 Nizamettin (penaltı), Dk.80 Oğuz (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Müslüm, Gökhan (Gaziantepspor)

SPOR Toto 1’inci Lig\'in 25\'inci haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’a 3-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

20’nci dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında rakiplerini geçerek ceza alanı sol çizgisine gelen Otoo pasını aktardı. Ceza alanı içinde topla buluşan Burak’ın şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

28’inci dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cuma’nın ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Erdal, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

48’inci dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Nizamettin ceza alanı içiresinde defans oyuncuları tarafından düşürüldü. Hakem Mert Güzenge pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Nizamettin topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

80’inci dakikada Balıkesir Baltok sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sedat’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Oğuz kafayla vurarak topu ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşma Balıkesirspor Baltok’un 3-1 galibiyetiyle sona erdi.

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