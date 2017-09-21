Gaziantepspor - Tire 1922 Spor: 0-3

Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP, (DHA)



STAT: Kalyon Stadyumu

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Soner Maraş (xx), Önder Yılmaz (xx)

GAZİANTEPSPOR: Selçuk (xx) - Elyasa (xx), Yunus (xx), İbrahim Halil Keser (xx), (Dk. 46 Yusuf x), Mustafa (xx), Mert (xx) Erdal (xx), Ramazan (xx) (Dk. 46 Necmi x), Gökhan (xx) (Dk. 86 İbrahim Halil Fıstıkçı), Mehmet (xx), Harun (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Orkun (xx), Hasan (xx), Veysel (xx), Mümin (xx), Cemal (xx) (Dk. 81 Furkan), Nihat (xx), Sefa (xx) (Dk. 84 Kemal), Tolunay (xx), Güner (xx) (Dk. 77 Sergen), Gökhan (xx)

GOLLER: Dk. 8 - 16 Sefa, Dk. 49 Gökhan (Tire 1922 Spor)

SARI KARTLAR: Ramazan, İbrahim, Harun (Gaziantepspor) - Orkun (Tire 1922 Spor)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü turunda Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Tire 1922 Spor’a 3-0 mağlup oldu.

8’inci dakikada orta sahadan gelen topu kontrol eden Sefa’nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

16’ncı dakikada sağ kanattan yapılan ortada topa iyi yükselen Sefa’nın vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2

49’uncu dakikada Orkun’un ortasında topa iyi yükselen Gökhan’ın kafa şutunda top ağları havalandırdı: 0-3

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