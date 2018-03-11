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Gaziantepspor - Samsunspor: 2-1

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) STAT: Gaziantep Stadyumu HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Muhammet Yumak, (xxx), Ahmet Ayaz (xxx) GAZİANTEPSPOR: Musa (xxx)- Şenol (xxx), Hüseyin (xx), Deniz (xx), İlker (xx), Müslüm (xx) (Dk

11 Mart 2018 18:29

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Muhammet Yumak, (xxx), Ahmet Ayaz (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Musa (xxx)- Şenol (xxx), Hüseyin (xx), Deniz (xx), İlker (xx), Müslüm (xx) (Dk.90 Yunus), Erdal (xx), Gökhan (xx), Furkan (xx) (Dk.75 Ahmet Olğun xx), Mustafa (xxx), Yusuf (xx) (Dk.57 Oktay x)
SAMSUNSPOR: Sifakis (xx)- Ahmet Cebe (xx), Ufuk (xx) (Dk.66 Muhammet x), Erkam (xx), Oğuz (xx), Gökay (xx), Çağrı (xx), Enes (xx) (Dk.61 Chibuike x), Samaras (xxx), Ayite (xx) (Dk.46 Kenan x) Göksu (xx)
GOLLER: Dk.83 ve Dk.90 Mustafa (Gaziantepspor), Dk.75 Samaras (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Gökhan, Yusuf, Furkan, Oktay (Gaziantepspor), Muhammet (Samsunspor) 

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 27\'inci haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor\'u 2-1 mağlup etti.
63\'üncü dakikada sağ taraftan gelişen Gaziantepspor atağında, ceza sahası yakınlarında Furkan\'ın şutunda top üst direkten döndü.
75\'inci dakikada sol tarafta kazanılan taç atışı ile başlayan pozisyonda, Gökay\'ın kale sahasına yaptığı ortaya yükselerek kafa vuruşu yapan Samaras, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
82\'inci dakikada kornerden gelen top, yaşanan karambolün ardından boşta kaldı. Mustafa\'nın vuruşuyla top, fileleri havalandırdı: 1-1.
90\'ıncı dakikada kornerden gelen topa Mustafa\'nın kontrollü vuruşunda Gaziantepspor öne geçti: 2-1.
Karşılaşma ev sahibi takım Gaziantepspor\'un 2-1\'lik galibiyetiyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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