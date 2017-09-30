Gaziantepspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

TFF 1\'inci Lig\'in 7\'nci haftasında Gaziantepspor, sahasında MKE Ankaragücü\'ne 2-1 yenildi.

Karşılaşma sonrasında iyi mücadele ettiklerini belirten Gaziantepspor\'da teknik direktör Bünyamin Süral, “Oyuna iyi başladık. İyi mücadele ettik. Rakibe oyun oynattırmamaya çalıştık. Bunun yanı sıra öne geçtik. Öne geçtikten sonra ayağa pas olayında sıkıntı çektik, ama bu genç oyuncular mücadele ediyor. Oynamak istiyor. Hepsi çocuk, ama gerek rakip takım gerek kulübe hakeme ve oyuna çok müdahale etti. Karşı takımdaki idari sorumlu top toplayıcıyı tekmelemiş. 2 gol yiyip mağlup olduk. Bu çocukları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Rakipler bu çocukların ağabeyleri kendilerine örnek olmalarını istiyoruz” dedi.

MKE Ankaragücü\'nün teknik direktörü İsmail Kartal ise, zor şartlar altında mücadele eden Gaziantepsporlu oyuncuları kutladığını belirterek, “Zor şartlar altında oynayan rakibimizi ve oyuncularımı kutluyorum. Biz gerçekten ekonomik olarak büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Transfer yasağımız vardı. Başkanımızın yaptığı çalışmalarla bunu atlattık. İlk yarı iyi değildik. Rakibimiz canla başla mücadele etti. İkinci yarıya iyi başlayıp, galibiyeti elde ettik. Onları da tebrik ediyorum. Bizim oyunumuz bu değildi. Bundan sonra da Gaziantepspor’daki genç oyunculara ve Gaziantepspor’a başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bünyamin Süral\'ın açıklamaları

-İsmail Kartal\'ın açıklamaları

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP,(DHA)

FOTOĞRAFLI