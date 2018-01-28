Gaziantepspor - Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Erkan Sözeri: \"Oyuna çok iyi konsantre olduk\"

Oktay Derelioğlu: \"Oyunun son 20 dakikasını 9 kişi oynadık diyebiliriz\"

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

TFF 1’inci Lig’de Gazişehir Gaziantep\'e 4-0 mağlup olan Gaziantepspor\'da teknik direktör Oktay Derelioğlu, rakibin iyi oyununa karşı büyük bir mücadele verdiklerini ifade ederek şunları dedi:

\"Söylenecek çok bir şey yok. Biz her hafta üzerine bir şeyler koyarak geliyoruz. Bu gençler ellerinden geleni yapıyorlar. Maçın ikinci yarısında Oktay\'ın kırmızı kart görmesi bizim için handikap oldu. Direncimizi arttırabilirdik. Ama görüyorsunuz ki Hüseyin\'in bir sakatlığı vardı çıkmak istemedi. Oyunun son 20 dakikasını 9 kişi oynadık diyebiliriz. Bunların hepsi bir mücadelenin örneğidir. Takımın yaş ortalaması belli; 17-18 yaşında pırıl pırıl çocuklar. Biz bir karakter ortaya koyuyoruz. Karakterimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ben kendi adıma ekibimin en iyi şekilde hazırlanması için var gücümle çalışıyorum. Gaziantep takımının durumu ortada, Gaziantepspor adı her şeyden önce çok büyük bir marka. Hani derler ya \'altın çamura düşmekle değerinden bir şey kaybetmez.\' Gaziantepspor takımının değeri çok büyük. Bu değere sahip çıkacak kişiler de olduğuna inanıyorum. Ben oyuncularıma şunu söylüyorum, \'Bu sizler için çok büyük bir fırsat. Gaziantepspor takımında bulmuş olduğunuz forma şansı sizin için çok büyük bir fırsat. Bunu pozitife çevirmek sizin elinizde\' hem kendi adlarına hem takımları adlarına bu mücadeleyi sahada gösteriyorlar. Gün doğmadan neler doğar? Gaziantepspor\'un da büyüklüğüne yakışır bir hamle gelecektir ve bu takımın geleceği kurtulacaktır. Maçın geneline baktığınızda Gazişehir takımı bizden daha iyiydi, daha etkiliydi. Bizde elimizden geleni yaptık. Maçın sonucunda hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Tebrik ediyorum.\"

GAZİŞEHİR CEPHESİ

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise takımın çok iyi mücadele ettiğini ve rakip takıma saygı duyarak oynadığını aktararak, \"Böyle maçların konsantrasyonları çok zordur. Özellikle futbolcular açısından, camia açısından. Ama biz yaşadığımız tecrübeye dayanarak bu konsantrasyonu sağlamaya çalıştık. Hafta içi ve bütün hafta boyunca maçın genelinde, maça çok iyi konsantre olduk. Bakıldığı zaman Gaziantepspor elinden geldiği kadar iyi niyetle mücadele etti. Mücadele çok centilmence geçti. Gaziantep\'e yakışır şekilde geçti bana göre. Oyuncularımı tebrik ediyorum mücadeleden dolayı. Ama en önemlisi en çok oyun disiplinine sahip kaldıklarından dolayı. Rakibe saygı duyduklarından dolayı tebrik ediyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Boluspor maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Çünkü, üstteki takımlar puan kaybetmeye başladı\" dedi.

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