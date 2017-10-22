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Gaziantepspor - Çaykur Rizespor: 0-0

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Özgür Ertem (xxx), Oktay Önge (xxx) GAZİANTEPSPOR: Selçuk (xx)- Şenol (xx), Elyasa (xx), Hüseyin (xx), Hasan (xxx), İlker (xxx), Muhammed (xx) (Dk

22 Ekim 2017 00:37

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu
HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Özgür Ertem (xxx), Oktay Önge (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Selçuk (xx)- Şenol (xx), Elyasa (xx), Hüseyin (xx), Hasan (xxx), İlker (xxx), Muhammed (xx) (Dk.80 Mehmet), Oktay (xx), Müslüm (xxx), Gökhan Çamur (xx) (Dk.90 Mustafa), Yusuf  (xx) (Dk.67 Harun x)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (xxx)- Mehmet Uslu (xxx), Robin (xxx), Petrucci (xx), Saadane (x), Segovia (xxx), Oğulcan (xx) (Dk.46 Süleyman x), Edomwonyi (xx) (Dk.59 Ozan x), Santos (xx) (Dk.46 Recep xx), Orhan (xx), Ümit (xx)
KIRMIZI KART: Dk 81 Saadane (Çaykur Rizezpor)
SARI KARTLAR: Şenol, Muhammed, Selçuk, Hüseyin (Gaziantepspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 9\'uncu haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.
6\'ncı dakikada orta sahadan ortalanan topa Saadane\'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36\'ncı dakikada orta yarı alanda topla buluşan Yusuf\'un, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası çizgisinden vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı auta çeldi.
57\'nci dakikada kale önünde karambolde kalan topu önünde bulan Edomwonyi, meşin yuvarlağa dokunamadı. Bu sırada top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
65\'nci dakikada İlker\'in pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Muhammed\'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan\'da kaldı.
70\'nci dakikada ceza sahasında ara pasla topla buluşan İlker\'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81\'inci dakikada ayağında topla ilerleyen İlker\'e sert müdahalede bulunan Saadane, rakibine yaptığı sert müdahale sonucu hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılması sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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