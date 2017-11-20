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Gaziantepspor - Boluspor: 0-3

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Kemal Elmas (xxx) GAZİANTEPSPOR: Selçuk (xx)- Şenol Can (xx), Elyasa (xx), Zeki (xx), Hüseyin (xx), İlker (xxx)(Dk

20 Kasım 2017 23:20

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Kemal Elmas (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Selçuk (xx)- Şenol Can (xx), Elyasa (xx), Zeki (xx), Hüseyin (xx), İlker (xxx)(Dk. 71 Sait xx), Muhammed (xxx), Oktay (xx), Müslüm (xx), Yusuf (xx)(Dk. 77 Gökhan xx), Harun (xx)(Dk. 66 Serhan xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xx)- Arapi (xx), Alim (xx), Poepon (xx), İrfan (xx)(Dk. 57 Santos xx), Guido (xx), Akabueze (xx), Furkan (xx),  Sefa (xxx)(Dk. 83 Mustafa xx),  Yusuf (xx)(Dk. 86 Murat x), Cengiz (xx)
SARI KARTLAR: Harun (Gaziantepspor) - Akabueze, Yusuf (Boluspor)
KIRMIZI KARTLAR: Elyasa (Gaziantepspor)
GOLLER: Dk. 68 Guido, Dk. 78 Sefa, Dk. 88 Poepon (Boluspor)

TFF 1’inci Lig\'in 12\'nci haftasında Gaziantepspor, sahasında Boluspor’a 3-0 mağlup oldu.

64’üncü dakikada Boluspor’un kale önünde kazandığı serbest vuruşta topun başına Yusuf geçti, bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.
68’inci dakikada gelişen Boluspor atağında topla beraber kale ön çizgisine kadar gelen Akabueze, Guido\'ya pas verdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Guido, topu ağlara gönderdi: 0-1.
78’inci dakikada gelişen Boluspor atağında Guido’nun sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içerisinde topla buluşan Sefa’nın şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
85’inci dakikada Akabueze’nin sol kanttan kaleye gönderdiği topu ceza alanı dışına çıkardı. Topu önünde bulan Guido’nun sert şutunda kaleci Selçuk topu güçlükle kornere çeldi.
88’inci dakikada kısa paslarla ceza alanı içerisine giren Boluspor’da Cengiz, pasını aktardı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Poepon’un şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.
Karşılaşma Boluspor\'un 3-0 üstünlüğüyle tamamladı

FOTOĞRAFLI

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